التربية تنهي استعداداتها الفنية واللوجستية للامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية

2020/08/24 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التربية، عن انهاء استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي التي ستبدأ مطلع شهر ايلول المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات انهت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية من خلال تزويد المراكز الامتحانية بالمستلزمات الضرورية، وكذلك التنسيق التام مع الاجهزة الامنية لحمايتها، فضلا عن تحصين الممتحنين بالاجراءات الوقائية عن طريق تزويد المراكز بمواد التعفير، والتعقيم، والكمامات، للحفاظ على سلامتهم من وباء كورونا بالتعاون مع الجهات الساندة ".واضافت :" ان المديرية ذاتها باشرت باعداد النماذج الخاصة بالاسئلة الوزارية للدورين الاول والثاني لطلبة السادس الاعدادي، والتي ستتم فيها مراعاة الوضع العام للبلد وتبسيطها على الطلبة من دون تعقيد"./انتهى10

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