مقتل ثلاثة اشخاص امام محكمة ميسان بسبب ثأر عشائري

2020/08/24 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / قتل ثلاثة اشخاص امام محكمة ميسان بسبب ثأر عشائري .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مسلحين ، كانوا يستقلون دراجة نارية ، اطلقوا النار على ثلاثة اشخاص اثناء خروجهم من محكمة ميسان بسبب ثأر عشائري، ما ادى الى مقتلهم في الحال ".واضاف :" ان المسلحين لاذوا بالفرار "./ انتهى

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