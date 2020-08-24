النزاهة : الحكم بالسجن بحق موظف في نينوى اختلس اكثر من مليار دينار

2020/08/24 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية ، عن صدور قرار حكم بالسجن بحق موظف في مجلس محافظة نينوى لـ”اختلاسه” مليار دينار ونصف المليار من المال العام.وقالت الدائرة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “المدان أقدم على اختلاس مبلغ (1.500.000.00) مليار دينار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار واستقرار […]

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