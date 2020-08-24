أمانة بغداد تستعد مبكرا لموسم الامطار وفصل الشتاء

2020/08/24 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت أمانة بغداد ، عن مباشرة ملاكاتها في دوائرها البلدية ودائرة مجاري بغداد باستعداداتها المبكرة لموسم الأمطار وفصل الشتاء.وقالت الأمانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إنها باشرت بـ”حملة شاملة تتضمن تهيئة محطات المجاري وتسليك الخطوط وتنظيف الشبكات والمشبكات وتهيئة خطوط الطوارئ مع توفير الوقود لتشغيل المحطات خلال انقطاع التيار […]

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