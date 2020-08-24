2020/08/24 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يرفع ديون الحكومة الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يرفع ديون الحكومة الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).