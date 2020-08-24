2020/08/24 | 12:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت السعودية، عن بدء محادثات حول استثمارات محتملة في مشروع حقل ارطاوي الغازي في البصرة جنوبي العراق بقيمة 2.2 مليار دولار، لاعادة توجيه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المهدور نحو توليد الطاقة.وقال المتحدث باسم وزير الطاقة السعودي في تصريحات صحفية :” ان الرياض تدرس ايضا استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية داخل العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تدرس الاستثمار في حقل ارطاوي الغازي في البصرة first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تدرس الاستثمار في حقل ارطاوي الغازي في البصرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تدرس الاستثمار في حقل ارطاوي الغازي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).