التربية تصدر بيانا بشأن امتحانات السادس الاعدادي

2020/08/24 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، انهاء استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي، فيما اكدت مباشرتها باعداد اسئلة الامتحانات الوزارية التي سيشارك فيها نحو 450 الف طالب وطالبة في الاول من ايلول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (24 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات انهت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية من خلال تزويد المراكز الامتحانية بالمستلزمات الضرورية ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحمايتها، فضلا عن تحصين الممتحنين بالإجراءات الوقائية عن طريق تزويد المراكز بمواد التعفير، والتعقيم ، والكمامات، للحفاظ على سلامتهم من وباء كورونا بالتعاون مع الجهات الساندة لها".

وأشار الى ان "المديرية ذاتها باشرت بأعداد النماذج الخاصة بالأسئلة الوزارية للدورين الأول والثاني لطلبة السادس الإعدادي المنتظمين للعام الدراسي 2019 - 2020 ، والتي سيتم فيها مراعاة الوضع العام للبلد وتبسيطها على الطلبة من دون تعقيد".

من جانبه اكد مدير التقويم والامتحانات في الوزارة نعمة حربي ان مديريته باشرت اعداد النماذج الخاصة بالاسئلة الوزارية للدورين الاول والثاني لطلبة السادس الاعدادي المنتظمين للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020.

واضاف انه تم تشكيل لجان اختصاص من كل مادة امتحانية مع التوجيه بمراعاة الوضع العام للبلد باعدادها وتسهيلها على الطلبة مع الابتعاد عن الاسئلة الخارجية او المعقدة على ان تتناسب مع المستويات العلمية للطلبة ، بالاضافة الى التشديد على الاجراءات الامنية اثناء نقل الاسئلة الامتحانية الى المراكز بالمواعيد التي تحددها المديرية بشكل سري اذ يتم وضعها في صناديق محكمة لها ثلاثة مفاتيح يكون الاول لدى المدير العام في المديرية والثاني لدى مدير قسم الامتحانات والثالث عند احد مسؤولي اللجنة الامتحانية فيها وتفتح قبل بدء الامتحان بمدة قليلة شرط حضور الاشخاص الثلاثة الذين يحملون المفاتيح.

واشار الى انه سيشارك بالامتحانات نحو 450 الف طالب وطالبة في بغداد والمحافظات، موزعين بين الفرعين العلمي والادبي والفرع المهني باقسامه، منبها على ان توزيع جميع البطاقات الامتحانية الخاصة بالمشمولين بالامتحان يتم عن طريق المدارس .





وكانت لجنة التربية النيابية قد دعت يوم امس لإعتماد المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الاعدادي بكل فروعه مع عشر درجات، عادة إجراء الامتحانات بشكل قسري وإجبار الطلبة على التجمع في قاعات مغلقة "خطوة كارثية" لم تقدم عليها أي دولة.

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