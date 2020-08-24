حذر من أزمة مائية في العراق.. البعيجي: دول الجوار تشن حرب مياه على بلدنا

2020/08/24 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

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انخفاض منسوب أنهار في العراق

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الاثنين، الحكومة باستخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول جوار العراق لضمان حصة البلاد المائية، فيما حذر من أزمة مائية تواجه العراق.

يأتي ذلك بعد انخفاض مناسيب نهري سيروان والزاب من قبل الجانب الإيراني، حيث قال البعيجي في بيان اليوم، 24 آب 2020، إن "دول الجوار تشن حرب مياه على بلدنا من خلال قطع حصة العراق المائية بشكل كبير وهذا الامر يضر بشكل غير طبيعي ومسبوق على اراضينا ومزارعينا بصورة كبيرة جدا".

وأضاف أن "ما يحصل من استقطاع لحصة العراق المائية أمر خطير جدا وسيضر بالزراعة بشكل وسيؤدي إلى كارثة إذا استمر هذا الاستقطاع لحصتنا المائية من دول المنبع الامر الذي ينذر بكارثة لايمكن أن يستمر السكوت أو التهاون مع التعامل معها كونها تمثل المصلحة العامة لبلدنا".

واوضح أن "على الحكومة العراقية التحرك سريعا والتعامل مع دول المنبع من خلال استخدام كافة الخطوات للضغط عليها من اجل ضمان حصتنا المائية خصوصا والعالم يمر بأزمة كورونا لذلك ان وضع البلد لايتحمل ازمة اخرى اذا ما استمر التجاوز وقطع حصتنا المائية بهذا الشكل الكبير الذي سيؤدي الى كارثة طبيعية في بلدنا".

وتابع، "نأمل من الحكومة العراقية ان يكون موقفها سريعا بالتعامل مع دول المنبع واستخدام الملف الاقتصادي والتجاري معها كورقة ضغط عليها لضمان عدم قطع حصتنا المائية باسرع وقت حتى لايستمر هذا التجاوز اكثر لانه امر خطير ولايتحمل اي تأجيل او تهاون حتى وان كنا مقبلين على فصل الشتاء يجب التعامل مع ملف المياه بشكل جاد مع دول المنبع والضغط عليها لمصلحة بلدنا".

وكانت وزارة الموارد المائية، قد أعلنت في وقت سابق، انها رصدت انخفاضا في مناسيب نهري سيروان والزاب من الجانب الإيراني، بنسبة وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية، حيث قال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب، إن "الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربندخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعد مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، إضافة إلى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضا".

ر.إ

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