القبض على عصابة بحوزتها 50 ألف دولار مزيفة في النجف

2020/08/24 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

ألقت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة التابعة الى وكالة الاستخبارات، في محافظة النجف، القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في المحافظة.





وقالت الوكالة في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، الاثنين (24 آب 2020)، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في محافظة النجف التابعة الى وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين من أرباب السوابق مطلوبين بأكثر من قضية جنائية لقيامهم المتاجرة بالعملة المزيفة في مناطق متفرقة من المحافظة".





واضافت، أن "فريق مختص وبكمين محكم تمت عملية القبض على المتهمين وبالجرم المشهود" مشيرة الى "ضبط (50) ألف دولار أمريكي فئة 100 دولار مزيفة بحوزتهم".





وأشارت الوكالة، الى إنه "سيتم العمل على تقديم المتهمين مع العملة المزيفة بوصل اصولي الى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لعرضهم أمام القضاء".

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