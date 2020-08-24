موقف سان جيرمان من ضم ميسي

2020/08/24 | 12:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

رد توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على تساؤل بشأن إمكانية انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، إلى فريقه، في ظل العديد من الأنباء التي تشير إلى رغبة النجم الأرجنتيني في الرحيل عن ”البلوغرانا.

وكشف العديد من التقارير أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة بعد الهزيمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة ”8-2“ من بايرن ميونخ، والذي توج باللقب، مساء الأحد، بهدف نظيف في شباك باريس سان جيرمان.

وقال توخيل في تصريحات لـ”بي بي سي“: ”ميسي بالطبع مرحب به، من المدرب الذي يقول لا لميسي.



ولكن أعتقد أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة، إنه سيد البارسا.

عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى العام 2021، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 700 مليون.

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