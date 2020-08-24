2020/08/24 | 12:22 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأثنين 24 أغسطس 2020 | 12:10 مساءً | عدد القراءات : 15

تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

أفاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين بتسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لوسائل إعلام محلية ان المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت حالتي وفاة من المصابين بفيروس كورونا.

واضاف، انه بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي الى 506 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.

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