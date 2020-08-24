2020/08/24 | 12:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..حذر عضو مجلس النواب العراقي حسين اليساري، الاثنين ، من مغبة الأطماع الأمريكية في الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى ان الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين العراقي والأميركي ستثقل كاهل الدولة.وقال اليساري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أمريكا تسعى إلى مصالحها الاستراتيجية ورغبتها الاقتصادية ليصل بها إلى استهداف الشعوب ومنها استهداف العراق لإيقاف الاتفاقية العراقية الصينية”.وأضاف أن “ الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2003 ولغاية الان هي محتلة للعراق ولم تجلب لنا سوى الويلات وتدمير للبنى التحية”.ودعا اليساري القوى السياسية إلى “عدم الرضوخ لهكذا اتفاقيات كونها تهدف الى ضمان امن إسرائيل”، لافتا إلى أن “أمريكا تسعى من خلال الضغط السياسي إلى ابرام اتفاقيات اقتصادية لاثقال كاهل الدولة العراقية”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الاتفاقيات مع أميركا وقعت تحت الضغط وستثقل كاهل الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الاتفاقيات مع أميركا وقعت تحت الضغط وستثقل كاهل الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).