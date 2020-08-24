2020/08/24 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي يحاول قتل الاتفاقية الصينية وتوجيه ضربة أميركية للصين عبر العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الكاظمي يحاول قتل الاتفاقية الصينية وتوجيه ضربة أميركية للصين عبر العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).