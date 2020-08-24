قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في لبنان

2020/08/24 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وسائل اعلام محلية لبنانية، أن ارهابياً اقدم على تفجير نفسه خلال محاصرته من قبل قوى الأمن اللبناني بمخيم للاجئين السوريين بمنطقة عكار شمالي لبنان.

وذكرت وكالة ميدان برس ان “إرهابياً فجر نفسه خلال محاصرة ​قوى الأمن له في منطقة واقعة بين بلدتَيْ عين الدهب والبيرة​ – عكار”.

وأوضحت انه “قبيل وصول دورية من شعبة المعلومات إلى بلدة خربة داوود في عكار لتنفيذ مداهمة، قام الإرهابي بتفجير نفسه”.

وبينت ان “الانتحاري هو أحد المجرمين في جريمة كفتون”.

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