بلاسخارت ستقدم الاربعاء تقريرا بآخر تطورات العراق الى مجلس الامن

2020/08/24 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تقدم الممثلة الاممية الخاصة ، رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت ، تقريرا بشأن آخر التطورات في العراق، الى مجلس الامن ، بعد غد الاربعاء.وذكر بيان للبعثة الاممية تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاثنين ،”ان بلاسخارت ستقدم يوم الاربعاء ، السادس والعشرين من آب ، احاطة لمجلس الامن في […]

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