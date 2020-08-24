2020/08/24 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاثنين، عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم أمس الأحد والتي بلغت 3 مليارات و 400 مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2020) إن "ايراداتها الكمركية ليوم الأحد الموافق 23 آب 2020 في مجل ماكزها الكمركية بلغت أكثر من ثلاث مليارات واربعمائة مليون دينار".

وأضافت أنه "في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الأيرادات ".

واشارت إلى "مساهمتها في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة مليارات واردات يوم واحد من الكمارك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة مليارات واردات يوم واحد من الكمارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).