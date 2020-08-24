وزير خارجية بريطانيا يلتقي مع نتنياهو وعباس للضغط من أجل الحوار

2020/08/24 | 12:38 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في لندن يوم 21 يوليو تموز 2020.تصوير: هانا ماكاي - رويترز لندن (رويترز) - يجتمع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأسبوع للضغط من أجل استئناف الحوار بين الحكومتين من أجل حل الدولتين.وقال راب في بيان يوم الاثنين ”لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان مؤخرا عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة“، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات كاملة.وأضاف راب ”تعليق إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط.من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية“.إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

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