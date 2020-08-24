بيان صحفي حول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية

2020/08/24 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤتمر_الاتحادات_والنقابات_العمالية_العراقية بيان صحفي صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقيةحول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةيا جماهير عاملاتنا وعمالنا البواسل ، يا أحرار العراق والعالمالرأي العام ، والحركة النقابية العمالية العراقية والعربية والدوليةتواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنوات غير قليلة تجاوزاتها وخروقاتها للقوانين والتشريعات العمالية الوطنية والعربية والدولية ، ولا تلتزم بت ......





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