2020/08/24 | 12:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..قطع العشرات من اهالي قضاء المقدادية في ديالى، الاثنين، طريق يربط بعقوبة بقضاء خانقين احتجاجا على سوء الخدمات.قال منتصر التميمي احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من اهالي مناطق شرق المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) ومنها قزلجة والاحياء الواقعة شرق القضاء خرجوا في تظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات التي اصبحت في وضع يرثى له”.واضاف التميمي،ان” الاهالي قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية المار بمناطقهم كرسالة احتجاجية من اجل تنبيه المسؤولين الى الوضع الكارثي للخدمات ومعاناة الاف العوائل”.ويعد طريق بعقوبة- خانقين من الطرق الاستراتيجية التي تربط مركز ديالى بمدن شمال وشمال شرق المحافظة وخاصة خانقين ونواحيها الأربع.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون طريق بعقوبة -خانقين الاستراتيجي احتجاجا على سوء الخدمات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون طريق بعقوبة -خانقين الاستراتيجي احتجاجا على سوء الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).