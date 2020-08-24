الصحة توضح سبب الزيادة في عدد الاصابات بكورونا

2020/08/24 | 12:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكدت وزارة الصحة والبيئة ان الزيادة في عدد الاصابات بكورونا ، ناجم عن ضعف الوعي وضعف التزام الكثير من المواطنين باجراءات الوقاية، مناشدة وسائل الاعلام تشديد اهتمامها بالتوعية بشأن فايروس كورونا ومواصلة تعريف المواطنين بآخر مستجداته .وبينت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ، انها سخرت ، منذ بداية الجائحة ، كل اداراتها العليا والمعنيين ومجموعة من الكوادر الطبية المعنية بالتصريح بالقضايا التوعوية التي تواكب المرحلة ، مؤكدة :" ان الزيادة في عدد الاصابات ناجم عن ضعف الوعي وضعف التزام الكثير من المواطنين باجراءات الوقاية ".واوضحت : " ان المشكلة الاكبر التي تواجه موضوع التوعية هي الاعداد الكبيرة التي تصاب واغلبها لا تظهر عليهم الاعراض، مما يجعلهم سببا في نقل العدوى للاعمار الاخرى والمواطنين الذين بعضهم وضعهم الصحي والمناعي لا يتحمل الاصابة" .



وشددت الوزارة على ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي من قبل المؤسسات الاعلامية كافة وتكريس ساعات عدة مخصصة للتوعية ، موضحة:" ان دائرة التوعية والاعلام في وزارة الصحة والبيئة وقسم الاعلام في الوزارة يوفران كل انواع المساعدة لغرض تأمين برامج توعوية مفيدة للمواطنين "./انتهى9

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