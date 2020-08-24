ادوية سامراء .. انتاج ١٣٥ ألف لتر من الأوكسجين الطبي خلال شهرين

2020/08/24 | 12:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت شركة ادوية سامراء، عن انتاج ١٣٥ الف لتر من الاوكسجين الطبي خلال شهرين.وقالت الشركة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "كوادر مصنع بغداد للغازات الطبية التابع إلى الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء ، تمكنت من إنتاج ١٣٥ ألف لتر من الأوكسجين الطبي خلال الفترة من ١٣ حزيران الماضي لغاية ١٣ آب الجاري".ونقل البيان عن مدير عام الشركة عبد الحميد عبد الرحمن السالم قوله :" ان المصنع قام خلال الفترة المذكورة بانتاج وتجهيز مستشفيات وزارة الصحة والمواطنين بـ ١٥٤٠٣ من اسطوانات غاز الأوكسجين الطبي ، اي مايعادل ( ٨٩ ) ألف لتر وتجهيز ( ٤٦ ) ألف اسطوانة من سائل الأوكسجين الطبي".وتابع ان "كوادر المصنع أستطاعت إنتاج هذه الكمية من خلال إستمرار العمل والإنتاج بشكل يومي وعلى مدار ٢٤ ساعة حتى في أيام العطل ، ورغم الحظر المفروض ، سعياً من الشركة لزيادة الإنتاج والتجهيز من أجل تغطية أكبر عدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات القريبة لإسعاف مرضى وباء كورونا"./انتهى10

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