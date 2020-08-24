تظاهرة في كربلاء لسائقي سيارات الاسعاف

2020/08/24 | 12:40 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ تظاهر العشرات من سائقي سيارات الاسعاف امام دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة مطالبين بمنحهم مخصصات خطورة بنسبة 100% .وقال احد المتظاهرين لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان عددا كبيرا منا اصيب بفيروس كورونا نتيجة التماس المباشر مع المصابين ، لذا نطالب وزارة الصحة بمنحنا مخصصات الخطورة التي نص عليها القانون ، اسوة بالاطباء"./ انتهى

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