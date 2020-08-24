سائقو الاسعاف في كربلاء يتظاهرون للمطالبة برفع نسبة الخطورة الى ١٠٠٪

2020/08/24 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تظاهر عدد كبير من سائقي سيارات الإسعاف في محافظة كربلاء المقدسة، الاثنين، أمام دائرة الصحة للمطالبة برفع نسبة الخطورة الى ١٠٠٪؜.وقال مراسل /المعلومة/، إن عددا كبيرا من سائقي الإسعاف في كربلاء تظاهروا بسيارت الإسعاف أمام دائرة الصحة للمطالبة برفع نسبة الخطورة الى ١٠٠٪؜ للسائق والمسعف كونهم يتعاملون مع الحوادث والأزمات سوية، بالاضافة الى اعطائهم بدل الطعام مبالغ مالية.واضاف أن المتظاهرين أكدوا أنهم يعملون دون خطورة على الرغم من أن جميع العاملين في القطاع الصحي تخصص لهم نسبة خطورة وحسب مكان العمل، مطالبين بعدم التمييز الوظيفي لاسيما وانهم يقومون الآن بالتعامل مع مصابي كورونا.



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