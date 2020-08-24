القبض على خمسة إرهابيين وضبط وكرين للدواعش في نينوى

2020/08/24 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ألقت مفارز الاستخبارات في نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب بمناطق متفرقة من المحافظة لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، فيما ضبطت وكرين لـ” داعش” في المحافظة.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ الإرهابيين عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة وكتيبة الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة، مشيرة الى أنه ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين”.وأضاف أنه “بدلالتهم تم ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش الإرهابية في جزيرة البعاج عبارة عن دور سكنية مهجورة”، مشيرة إلى “تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء وردم الوكرين من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض دون تسجيل حادث يذكر”.



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