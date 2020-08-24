ايران تنتج عقارا لمعالجة المرض التنفسي الذي يسببه كورونا

2020/08/24 | 12:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن نائب رئيس غرفة تجارة محافظة البرز (غرب طهران) امير فرشجي، الاثنين، عن ترخيص عقار توسیلیزومب لمعالجة المرض التنفسي الحاد الناجم عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال فرشجي، إنه “تم ترخيص عقار توسیلیزومب Tocilizumab تحت الاسم التجاري تمزيفا Temziva”، مبينا انه “يستخدم Tocilizumbe حاليًا لعلاج مرضى كورونا في عدد من بلدان العالم مثل فرنسا وإيطاليا والصين”.واضاف: “أظهرت العديد من الدراسات السريرية في هذه البلدان فعالية كبيرة لعقار توسيليزومب في هؤلاء المرضى، وتم إجراء دراسة في إيران لتقييم فعالية هذا الدواء على مرضى كورونا””.وتابع المسؤول الايراني قائلا: “بحسب نتائج الدراسة، ارتبطت وفيات المصابين بفيروس كوفيد 19 في المراحل الشديدة من المرض بانخفاض مقبول، وكانت النتائج متوافقة مع نتائج دراسات أخرى لتقييم فعالية عقار توسيليزومب في العالم”.ومضى قائلا: “على هذا الاساس، أصدرت المديرية العامة للأدوية التابعة لمنظمة الغذاء والدواء الايرانية، وبعد تلقي رأي إيجابي من الإدارة السريرية، ترخيصا لاستخدام عقار تمزيفا في معالجة مرض كوفيد 19”.وفيما يتعلق بحجم انتاج هذا العقار الطبي قال الدكتور فرشجي: “ليس لدينا أي قيود بشان إنتاج هذا الدواء وتوريده للصيدليات في البلاد، والآن قمنا بإنشاء احتياطي وقائي خاص يلبي احتياجات المرضى في جميع أنحاء ايران”.



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