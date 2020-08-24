توجه نيابي في كردستان لاستجواب البارزاني ووزير ماليته 

2020/08/24 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعا عدد من اعضاء برلمان كردستان، الاثنين، الى استجواب رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ووزير المالية على خلفية قطع 21% من رواتب الموظفين.وقال عضو مجلس الاقليم سركو آزاد خلال في تصريح نقله موقع “الاتحاد الوطني” واطلعت عليه /المعلومة/، “نحن كممثلين لابناء شعب كردستان قدمنا طلبا الى رئاسة برلمان كردستان لاستجواب رئيس حكومة اقليم مسرور البارزاني ووزير المالية.وأضاف آزاد، انه “يجب علينا استجواب رئيس الحكومة ووزير المالية لنرى ماهو القانون الذي استندوا عليه في قرار قطع 21% من رواتب موظفي اقليم كردستان”.واشار الى “ضرورة ان تستمع الحكومة لمعاناة المواطنين والعمل على تسحين اوضاعهم المعيشية بدلا من قطع رواتبهم”.انتهى/ 25د

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