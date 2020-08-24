دراسة تكشف سبب فقدان حاسة الشم عند الإصابة بـ”كورونا”

2020/08/24 | 12:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت دراسة علمية حديثة سبب فقدان الناس حاسة الشم، عند إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.وأوضحت الدراسة المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن العلماء توصلوا إلى تلك النتائج عن طريق دراسة الأنسجة، التي يتم إزالتها من أنوف مرضى “كوفيد 19”.واكتشف العلماء أن سبب فقدان الكثير من مصابي “كورونا” حاسة الشم، في الوقت الذي لا تظهر عليهم أعراض أخرى، يعود إلى وجود مستويات عالية من إنزيم الأنجيوتنسين المحول (ACE-2) في منطقة الأنف، وتحديدا بالمناطق المسؤولة عن حاسة الشم.يعتقد العلماء أن هذا الإنزيم هو “نقطة الدخول”، التي تسمح لفيروس كورونا المستجد بالدخول إلى خلايا الجسم والتسبب في حدوث عدوى لأناس آخرين.وعكف على تلك الدراسة البروفيسور أندرو لين، مدير قسم طب الأنف وجراحة قاعدة الجمجمة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور مينغفي تشين، الباحث المشارك في نفس الكلية.وعن تلك الدراسة قال البروفيسور لين: “بصفتي متخصصا في مشاكل الأنف والجيوب الأنفية، لذا فإن فقدان حاسة الشم عند الإصابة بكوفيد 19 له أهمية إكلينيكية خاصة بالنسبة لي.



ففي الوقت الذي تتسبب فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى عمومًا في فقدان حاسة الشم من خلال إعاقة تدفق الهواء، بسبب تورم الممرات الأنفية، يتسبب هذا الفيروس أحيانًا في فقدان حاسة الشم رغم عدم وجود أعراض أنفية أخرى”.من جانبه، قال دكتور تشين: “سمحت لنا الدراسة في رؤية مستويات إنزيم الأنغيوتنسين، والتي كانت تتركز في أعلى جزء من الأنف التي تمكن الإنسان من الشم”.انتهى 25

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