ارتفاع أسعار النفط مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك

2020/08/24 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، الاثنين، ارتفاعا بالتزامن مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، فيما ساد التفاؤل حيال فيروس كورونا بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام بلازما دم المتعافين كخيار علاجي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 24 آب 2020، تسعة سنتات إلى 44,44 دولارا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 42,43 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك بعدما هب الإعصار "ماركو" والعاصفة المدارية "لورا" على منطقة الكاريبي وخليج المكسيك، مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط، حيث أوقف المنتجون 58 بالمئة من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي يوم أمس الأحد.

وتسهم تلك المنطقة بنسبة 17 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الأميركي وخمسة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وأفاد إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، بأن "أسعار الخام ارتفعت لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك".

ر.إ

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