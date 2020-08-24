2020/08/24 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

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مقتل 3 أشخاص أمام محكمة استئناف ميسان بسبب نزاع عشائري

يتبع.



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