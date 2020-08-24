الاستخبارات: القبض على ٥ إرهابيين وضبط وكرين لداعش في نينوى

2020/08/24 | 12:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على 5 ارهابيين، فيما اشارت الى ضبط وكرين لداعش في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مفارز الاستخبارات في نينوى القت القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب بمناطق متفرقة من المحافظة لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

واوضح البيان ان "الارهابيين عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة وكتيبة الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة، مشيرا الى أنه ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وتابع انه "بدلالتهم تم ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش في جزيرة البعاج عبارة عن دور سكنية مهجورة"، لافتا الى "تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء وردم الوكرين من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض دون تسجيل حادث يذكر".

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