2020/08/24 | 12:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأثنين 24 أغسطس 2020 | 12:51 مساءً | عدد القراءات : 4

الجمارك تحقق ايرادات باكثر من ثلاثة مليارات واربعمة مليون ليوم امس

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، تحقيق اكثر من ثلاث مليارات واربعمائة مليون دينار كاجمالي إيرادات متحققة ليوم أمس الاحد.

وذكرت الهيئة في بيان، ان"إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الاحد الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٣ في مراكزها الجمركية بلغ

اكثر من ثلاث مليارات واربعمائة مليون دينار، على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا".

واضافت، انها"وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الجمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الأيرادات".

وأشارت، انها ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تحقق ايرادات باكثر من ثلاثة مليارات واربعمة مليون ليوم امس) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تحقق ايرادات باكثر من ثلاثة مليارات واربعمة مليون ليوم امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).