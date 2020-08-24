2020/08/24 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في النجف الأشرف من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين من أرباب السوابق مطلوبون بأكثر من قضية جنائية لقيامهم المتاجرة بالعملة المزيفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وأفادت بأن فريق مختص وبكمين محكم تمت عملية القبض على المتهمين وبالجرم المشهود مشيرة الى ضبط (٥٠) ألف دولار أمريكي فئة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في النجف الأشرف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).