2020/08/24 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بالتدخل وإيقاف وإلغاء الإحالات غير القانونية للاستثمار، مشددة على ضرورة سحب إجازة الاستثمار من بعض المواقع الاستراتيجية كالأرض القريبة من مطار بغداد الدولي والتي من الممكن أن تستخدم مستقبلا لتوسيع المطار .وأوضحت في بيان اليوم :” ان قانون الاستثمار قبل التعديل عام ٢٠١٥ كان يمنح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تطالب بإلغاء الإحالات غير القانونية للاستثمار ومن بينها الأرض القريبة من مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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