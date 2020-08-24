2020/08/24 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت كوادر ( مصنع بغداد للغازات الطبية ) التابع إلى الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن من إنتاج ( ١٣٥ ) ألف لتر من الأوكسجين الطبي خلال الفترة من ١٣ حزيران الماضي لغاية ١٣ آب الجاري .وقال مدير عام الشركة الصيدلي : عبد الحميد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أدوية سامراء تعلن عن إنتاج ( ١٣٥ ) ألف لتر من الأوكسجين الطبي خلال شهرين المركز الخبري الوطني.

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