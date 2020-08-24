إصابة 500 شخص ببكتريا جراء المياه الملوثة في الصين

2020/08/24 | 13:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أصيب مئات الأشخاص في شرق الصين ببكتيريا قد تسبب إلتهاباً معوياً حاداً بعدما شربوا مياها ملوثة على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين ما أدى إلى إغلاق شركة المياه المحلية.





وأصيب نحو 500 من سكان مدينة باووي الريفية على بعد حوالى 550 كيلومتراً غرب شانغهاي بالحمى والإسهال منذ الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير أعدته السلطات المحلية أن السكان أصيبوا بكبتيريا شيغيلا وهي جرثومة تسبب الزحار (ديزنتيريا).

وأغلقت شركة المياه المحلية وأدخل نحو 300 شخص إلى المستشفى على ما أفاد مسؤولون.

وأظهرت مشاهد بثتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيفة "الشعب" الرسمية، مرضى على أسرتهم في مستشفى محلي.

وأوضحت الصحيفة أن الكثير من المرضى هم من المسنين والأطفال.

وتشكل نظافة المياه مشكلة في غالبية مناطق الصين حتى في المدن الغنية حيث يعتمد الكثير من السكان على المياه المعلبة أو يعمدون إلى غليها.

وحسنت وزارة الموارد المائية خدمات توفير المياه لنحو 256 مليون شخص يعيشون في الأرياف عبر البلاد في يوليو (تموز)، على ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية للأنباء الجمعة.

محمد المرسومي

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