2020/08/24 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة التخطيط، الاثنين، كلفة مشروع قطار بغداد المعلق والشركات المنفذة للمشروع، فيما اشار محافظ بغداد إلى طرح فكرة المرحلة الثانية من المشروع والمناطق التي سيمر من خلالها.وقال وزير التخطيط خالد بتال في تصريح صحفي، انه “تم عقد اجتماع مع وزارة النقل ومحافظة بغداد للاتفاق بشكل نهائي على اكمال الاجراءات الفنية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التخطيط تكشف عن تفاصيل مشروع قطار بغداد المعلق المركز الخبري الوطني.

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