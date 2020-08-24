2020/08/24 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، استكمال إجراءات صرف رواتب المعينين الجدد على ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وقال عضو اللجنة النائب صادق مدلول، بحسب الوكالة الرسمية، إن إجراءات صرف الرواتب اكتملت للمعينين الجدد، الذين باشروا بالعمل في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.وأضاف أن “وزارة المالية طلبت من ممثلي عن محافظة ذي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص استكمال إجراءات صرف رواتب المعينين الجدد في وزارة العمل المركز الخبري الوطني.

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