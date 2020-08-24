لتعزيز الصادرات إلى العراق.. إيران تدشن خط نقل غاز جديد 

2020/08/24 | 13:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تدشين خطوط أنابيب لنقل الغاز بالشبكة العامة الإيرانية بطول 1850 كم.



وقالت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية،: "دشن الرئيس الايراني حسن روحاني عبر تقنية الفيديوكونفرانس، الاثنين، خطوط أنابيب لنقل الغاز بالشبكة العامة للبلاد بطول 1850 كم".

وأضافت أنه "شملت عمليات التدشين خطوط نقل الغاز المتصلين بالخطين الرئيسين السادس والتاسع بشبكة الغاز العامة وخطوط ألانابيب بمناطق شلامجة ونفت شهر وأبدانان بطول 1850 كم فضلا 5 محطات لتقوية الضغط في مدن ومناطق ديلم وبيد بلند، وحسينية، وكوهدشت، بجانب مشروع تطوير مركز التحكم بشركة الغاز الوطنية الايرانية".

وأضافت، "تعد هذه المشاريع المدشنة من أهم مشاريع صناعة الغاز في الممر الغربي والشمال غربي للبلاد، حيث إن تدشين خطوط النقل المذكورة و5 محطات لتقوية الضغط من عسلوية (جنوب غرب) حتى مياندوآب (شمال غرب) من شانه أن يحقق استدامة زخم تمرير الغاز، كما انه سيرفع الطاقة التمريرية للبلاد الى 110 ملايين متر مكعب يوميا".

واختتمت، "وتستهدف خطوط النقل المدشنة ايضا بجانب تحقيق التمرير الدائم والآمن للغاز من الجنوب الغربي حتى الشمال الغربي لايران، تعزيز صادرات الغاز للعراق".

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