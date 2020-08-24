قرارات مؤقتة من القوة الجوية تغضب جماهير الصقور

2020/08/24 | 13:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تسببت قرارات الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، بغضب جماهير النادي بسبب عدم السماح لهم بالترشح في الإدارة.

وقال مصدر في إدارة الوقة الجوية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “جماهير نادي القوة الجوية، صبت جم غضبها على الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي بسبب عدم السماح لهم بالدخول الى إدارة النادي”.

وأضاف ان “الجماهير تتظاهر بشكل شبه يومي امام مقر النادي من اجل إعادة النظر في قراراتهم، والتي ستسمح بإدخال 25 رياضيا في الهيئة العامة من الذين مثلوا النادي في السنوات الماضية ويحق لهم الادلاء بأصواتهم في الانتخابات”.

وتابع أن “الإدارة قررت ايضاً ادخال ما يقارب 50 منتسبين ومراتب ومنهم (حرس النادي) في الهيئة العامة ويحق لهم الادلاء بأصواتهم في الانتخابات”.

يذكر ان إدارة الصقور، حددت الثاني عشر من شهر أيلول المقبل موعداً لانتخابات النادي.



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