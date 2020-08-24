القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزورة في النجف

2020/08/24 | 13:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على عصابة تتاجر بالعملة الاجنبية المزورة في النجف الاشرف.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في النجف الاشرف القت القبض على ثلاثة من المتاجرين بالعملة المزورة بالجرم المشهود ، وضبطت بحوزتهم (٥٠) الف دولار امريكي فئة ١٠٠ دولار مزورة ".واضاف :" ان المتهمين الثلاثة من ارباب السوابق ومطلوبون باكثر من قضية جنائية "./انتهى9

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