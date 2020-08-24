القدو: يجب وضع خارطة طريق لاخراج العراق من ازماته

2020/08/24 | 13:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا النائب حنين القدو، الى وضع خارطة طريق لاخراج العراق من ازماته الامنية والاقتصادية والصحية.



وقال القدو في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "دعوتي الى رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية والقوى السياسية من اجل وضع خارطة الطريق لاخراج العراق من الازمة الامنية والاقتصادية والصحية الخانقة التي يعاني منها ".واضاف "لايمكن لاي طرف ، لوحده ، قيادة العراق الى بر الامان ، دون تعاون الاطراف السياسية .



والعراق يعيش حالة الفوضى واللادولة"، مشيرا الى ان "الاستمرار في هذا الوضع غير المنضبط سيؤدي الى خروج الاوضاع الامنية عن السيطرة وانزلاق البلد الى اوضاع لا تحمد عقباها"./انتهى10

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