مصدر بمحافظة نينوى : 14 مسؤولا يستحوذون على أراض مميزة تابعة للدولة في الموصل

2020/08/24 | 13:11 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/كشف مصدر مسؤول في محافظة نينوى عن استحواذ 14 مسؤولاً على أراض مميزة تابعة للدولة ، في مدينة الموصل.وقال المصدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان اربع عشرة قطعة ارض مميزة في حي المهندسين شرقي مدينة الموصل، تم الاستيلاء عليها من قبل اربعة عشر مسؤولاً".واضاف :" ان "الاستيلاء على اراضي نينوى يزداد كل يوم، في سابقة خطيرة من نوعها، جراء غياب الرادع وعدم تفعيل القوانين للوقوف بوجه المتجاوزين".كما سربت مصادر مطلعة، قائمة اولية باسماء بعض الجمعيات الاسكانية التي تعمل على سرقة اراضي الموصل ونينوى بشكل عام./انتهى

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