الكئنات الفضائية الذكية تراقب البشر عن بعد - جواد بشارة

2020/08/24 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة يقول بعض العلماء إن البشرية قد تكون موجودة بالفعل في حديقة حيوان مجرية يديرها كائنات فضائية.بينما يعتقد بعض الناس أننا نعيش في محاكاة حاسوبية واسعة صممها ذكاء فضائي متقدم، يعتقد آخرون، بما في ذلك العلماء في METI، أن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا.



وأبسط من ذلك بكثير.التقى العلماء وأعضاء منظمة METI (Messaging Extraterestrial Intelligence) التراسل مع الذكاء الفضائي اللاأرضي، وهي منظمة بحثية م ......





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