2020/08/24 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر طبي، الاثنين، أن دائرة صحة محافظة ذي قار، سجلت 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر المصدر ان “دائرة صحة ذي قار سجلت اليوم 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.

وأوضح أن “الدائرة سجلت ايضاً حالتي وفاة”.

التالي

منذ ساعتين

التربية: انهينا الاستعدادات الخاصة بامتحانات الاعدادية

منذ 3 ساعات

تعرف على درجات الحرارة في بغداد والمحافظات

منذ 3 ساعات

امانة بغداد: انطلاق خطة الأمطار

منذ 3 ساعات

مصرف الرافدين: شمول منتسبي شرطة بغداد والجنسية والأحوال بالسلف الشخصية

منذ 4 ساعات

التربية: ابتعدنا عن الأسئلة الخارجية والمعقدة بامتحانات السادس الاعداداي

منذ 4 ساعات

ثلاث هزات ارضية في قضاء كلار بالسليمانية

منذ 18 ساعة

امانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير المقطع الثالث من طريق علوة الرشيد

منذ 18 ساعة

احباط محاولتي تهريب مواد طبية و(تبغ معسل) في مطار بغداد وميناء أم قصر الاوسط

منذ 20 ساعة

الصحة تسجل 3291 اصابة و 75 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

النقل تدرس تخفيض أسعار التذاكر على الخطوط العراقية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالتا وفاة و213 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالتا وفاة و213 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).