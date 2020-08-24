الحجر على وزير أردني لمخالطته “وزير الاتصالات العراقي” المصاب في كورونا

2020/08/24 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إنّ نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي اركان الشيباني بفيروس كورونا المستجد، التي أجريت له في الأردن “إيجابية”، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده ضمن زيارة عمل رسمية.وأكد العضايلة، أن الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن.[…]

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