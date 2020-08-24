التخطيط: شركتان عالميتان ستنجزان قطار بغداد المعلق

2020/08/24 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، أن شركتين عالميتين ستنفذان مشروع قطار بغداد المعلق، فيما اشار محافظ بغداد إلى طرح فكرة المرحلة الثانية من المشروع والمناطق التي سيمر من خلالها.

وقال وزير التخطيط خالد بتال في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم عقد اجتماع مع وزارة النقل ومحافظة بغداد للاتفاق بشكل نهائي على اكمال الاجراءات الفنية والبدء بنقل المشروع من المحافظة الى النقل باعتبارها الجهة القطاعية".

واوضح أن "المشروع يمثل نقلة نوعية في خدمة النقل لبغداد"، مشيرا الى "دعوة بعض الشركات الاستثمارية لاكمال القطاعات من المشروع وسنستحصل موافقة مجلس الوزراء والمصادقة النهائية عليه".

واضاف ان "المشروع سيوفر 10 الاف فرصة عمل لاهالي بغداد، بالاضافة الى فرص عمل تشغيل المشروع بعد انجازه".

واشار الى ان "شركة انستل الفرنسية بالتعاون مع شركة هونداي الكورية هي من ستنجز المشروع وكلفته تصل الى مليون يورو وسيكون على شكل قرض وتستكمل باقي المقاطع عن طريق الاستثمار".

من جانبه قال محافظ بغداد محمد العطا إن "متابعة جادة لموضوع القطار المعلق حيث تم طرح مواضيع عدة وبانتظار مصادقة رئاسة الوزراء عليها".

وتابع ان "القطار سيمر بمناطق عدة بدءاً من الشعب مروراً بمنطقة العلاوي ثم الكاظمية"، مشيرا الى انه "تم طرح فكرة المرحلة الثانية من المشروع بان يمتد من منطقة البياع الى الجادرية والكرادة".

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