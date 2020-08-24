رئيس اتحاد السلة: سأستقيل في حال اثبتوا استلافي للأموال في انتخابات 2018

2020/08/24 | 13:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، انه سيستقيل من منصبه في حال ثبت من يتهمه باستلافه الأموال في انتخابات 2018.

وقال العميدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ “اتعرض لهجمة شرسة من قبل ببعض المعارضين على عمل الاتحاد العراقي لكرة السلة من خلال التحدث عن استلافي للأموال في انتخابات الاتحاد عام 2018”.

وأوضح بالقول، “في حال اثبتوا أن الاتحاد قد سحب دينار واحد في انتخابات 2018 انا مسؤول امام الجميع وساترك الرياضة ولن أبقي بها يوماً واحداً في رئاسة الاتحاد”.

تجدر الإشارة الى ان العميدي يشغل ايضاً منصب رئيس اتحاد غرب اسيا بكرة السلة.



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