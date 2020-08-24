توقعات بعصف بشري “سيقتحم” دوائر المرور بعد فتح ابوابها غدًا: نحو 450 ألف معاملة “متراكمة” منذ آذار.. وقدرة انجاز العاصمة ألف فقط!

2020/08/24 | 13:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تترقب دوائر مديرية المرور يوم غد الثلاثاء، اقبالًا هائلًا على انجاز المعاملات المتراكمة لتسجيل السيارات بعد توقف الدوام والعمل على انجاز المعاملات في دوائر المرور.

ومع القرارات الجديدة، بمنع وملاحقة العجلات التي لاتحمل لوحات، من المتوقع ان تشهد دوائر المرور اقبالًا هائلًا واعدادا كبيرة من المراجعين، حيث اعلنت مديرية المرور افتتاح دوائرها يوم غد الثلاثاء.

وقال مدير مديرية المرور العامة اللواء زهير الخفاجي في تصريحات صحفية، إنه “حسب توجيهات وزير الداخلية للمرور العامة، سوف يتم اعبتاراً من يوم غد الثلاثاء فتح دوائر المرور لتمشية معاملات المواطنين الخاصة بنقل الملكية”.

وأضاف، أن “التقديم سيكون عبر البوابة الالكترونية”.

وياتي فتح الدوائر المرورية، والمباشرة بنقل الملكية، بالتزامن مع حملة لوزارة الداخلية لملاحقة العجلات التي لاتحتوي على لوحات مرورية وسط عجز على اتمام المعاملات بفعل تعطيل الدوام الرسمي في عدد كبير من الدوائر بسبب جائحة كورونا.

450 ألف معاملة!

وفي السياق، كشف مصدر مسؤول في مديرية المرور العامة، لـ”يس عراق”، أن “عدد الحجوزات على معاملات نقل ملكية السيارات بفعل البيع والشراء منذ فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام في اذار الماضي، بلغ نحو 300 ألف حجز ومعاملة تم حجزها على الموقع الالكتروني.

واضاف المصدر، أن “أكثر من 155 ألف معاملة اخرى لطلب تسجيل لوحات أول مرة.

وتبلغ عدد دوائر المرور في العاصمة بغداد نحو 5 دوائر تستقبل كل واحدة نحو 200 مراجع، مايعني ان قدرة الانجاز في العاصمة تستطيع اتمام نحو 1000 معاملة في اليوم فقط.

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