النمسا تطرد دبلوماسيا روسيا لتورطه بالتجسس

2020/08/24 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النمسا، الاثنين، لوكالة فرانس برس، أنه يجري طرد دبلوماسي روسي، بعد معلومات نشرتها الصحافة المحلية عن تورط الأخير في قضية تجسس صناعي.

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