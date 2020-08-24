حوار مع رئيس محكمة كمركية.. عشرات الدعاوي بشأن تهريب النفط

2020/08/24 | 13:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

بالتزامن مع الحملة التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لسيطرة على المنافذ الحدودية التي تعاني من تدخل جهات عدة في عملها فضلا عن شبهات الفساد الكبيرة، كان للمحاكم الكمركية دور في ذلك.

وعن طبيعة عمل هذه المحاكم اجرى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى حوار مع رئيس المحكمة الكمركية ‏للمنطقة الجنوبية القاضي واثق عبود عبد الكاظم تابعه "ناس"، (24 آب 2020).

‏"ما هي طبيعة عمل المحكمة الكمركية؟

- بالنسبة لاختصاص المحكمة الكمركية فقد حددته المادة (٢٤٦) من قانون الكمارك رقم (٢٣) ‏لسنة ١٩٨٤ المعدل إذا نصت على اختصاصها بالفصل في جرائم التهريب والدعاوى التي ‏تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف ‏الأخرى، إضافة إلى النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا بالمادة ‏‏(240) من هذا القانون، وهنا لابد من الإشارة هنا إلى ان الجرائم المشمولة بأحكام قانون ‏مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة ٢٠٠٨ تدخل ضمن الاختصاص الوظيفي ‏للمحكمة الكمركية أيضا عملا بنص المادة ٢/أولا من القانون المذكور.

‏من المعروف أن المشرع العراقي منح للمحكمة الكمركية سلطة بمستوى السلطة الممنوحة ‏لمحكمة الجنايات بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ومع شيوع إدخال البضائع هل ‏تجد من الضروري تعديل قانون الكمارك و التوسع في استحداث المحاكم الكمركية خصوصا ‏إن اختصاصات المحكمة الكمركية هي اختصاصات كثيرة ومتشعبة نجدها في أكثر من قانون؟

‏- بخصوص تعديل قانون الكمارك أجد من الضروري اجراء تعديلات على بعض نصوص ‏القانون كونها أصبحت تتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من ‏دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، حيث نجد مثلا ان المادة ٢٣٧ /ثانيا /أ من قانون ‏الكمارك أعطت صلاحية التوقيف لمدة ثلاثة ايام لمدير عام الكمارك أو من يخوله، فضلا عن ‏ذلك فإن المادة ٢٤٥ /ثانيا من القانون ذاته نصت على ان المحكمة الكمركية تتألف من ‏قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني وعضوية موظف من الهيئة العامة ‏الكمارك حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون، كذلك المادة (250) منه التي نصت ‏تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك من قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض ‏من الصنف الأول واحد المدراء العامين في وزارة المالية لذلك اصبح لزاما اجراء تعديل على ‏كافة نصوص القانون التي تتعارض مع الدستور.‏

فيما يتعلق باستحداث محاكم كمركية جديدة نعم اجد من الضروري ذلك نتيجة الزيادة ‏المضطردة في عدد الدعاوى حيث توجد حاليا اربع محاكم كمركية فقط في العراق الشمالية ‏والوسطى والغربية والجنوبية.‏

ماهو عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة في عامي 2019 و 2020؟

‏-عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية في عام ٢٠١٩ ولغاية ‏شهر حزيران من عام ٢٠٢٠ بلغ ٣٨٩ دعوى.‏

‏حدثنا عن ديمومة عملكم في ظل جائحة كورونا؟

‏- خلال فترة الحظر الجزئي بسبب جائحة كورونا استمر عمل المحكمة مع الالتزام بمقررات ‏خلية الأزمة.‏

في ظل جائحة كورونا هل تسربت الى العراق أدوية تتعلق بعلاج الجائحة وضع اليد عليها ‏واحيلت قضاياها عليكم اسوة بما حصل بالفترة التي سبقت الجائحة؟

‏- لم يتم نظر اي دعوى تتعلق بتهريب أدوية تخص وباء كورونا.‏ ‏

عانى العراق في الفترة الماضية من مسألة تهريب النفط ومشتقاته هل احيلت عليكم قضايا ‏بالفترة الاخيرة بهذا الخصوص وكيف تم التعامل معها؟ ‏

- نظرت المحكمة الكمركية عشرات القضايا التي تخص تهريب النفط ومشتقاته ولا زالت وقد ‏صدرت العديد من الأحكام بحق مرتكبي تلك الجرائم.

‏‏• في ظل توافر الانتاج المحلي لاسيما الزراعي في هذا الموسم والذي يشكو الفلاح العراقي ‏خلاله من منافسة السلع الاجنبية المستوردة وتفوقها على المحصول الزراعي العراقي هل ‏بالامكان تشريع قوانين تتعلق باختصاصكم فيها يخص البضائع المستوردة الداخلة للعراق ‏دعماً للمنتوج المحلي؟

‏- فيما يتعلق بتشريع قوانين لحماية المنتج المحلي فنوضح بهذا الشأن ان الوزارات المختصة ‏كوزارة التجارة والزراعة تقوم بإصدار قائمة بشكل دوري بالمنتجات والمحاصيل الممنوع ‏دخولها للعراق لذلك فان ادخال بضائع مشمولة بالمنع يعتبر بحكم التهريب وهذا الذي نصت ‏علية المادة ١٩١/حادي عشر من قانون الكمارك النافذ وبالتالي يكون نظر الدعاوى الخاصة ‏بتهريب تلك المنتجات ضمن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الكمركية لذلك لانرى ضرورة ‏لتشريع قوانين أخرى.

‏تسربت في الاعوام الاخيرة أحاديث تتعلق بمهمة وكيل الاخراج "المخلص الكمركي" في ‏المنافذ الحدودية وما وجه الى المختصين بهذه المهمة من بعض الاتهامات المتعلقة بأعمال ‏فساد وكيل الإخراج وكما هو متداول "المخلص الكمركي" له دور بالفساد في المنافذ ‏الحدودية باعتباره حلقة الوصل بين التاجر والموظفين المختصين في المنفذ".



فهل تعد ‏وجود تلك الحلقة مشكلة بالامكان تفاديها بقوانين وتشريعات أم ان وجوده يعد بحكم الأمر ‏الواقع كونه حاصلا على تخويل من وزارة المالية للقيام بهذه الوظيفة؟

‏في ما يخص وكلاء الإخراج فكما هو معروف ان المادة (172) من قانون الكمارك رقم ٢٣ ‏لسنة ١٩٨٤ قد تطرقت إلى الأشخاص الذين يقبل منهم التصريح عن البضائع في الدائرة ‏الكمركية وإتمام الإجراءات الكمركية عليها ومن ضمن هؤلاء الأشخاص وكلاء الإخراج ‏الكمركي المرخصين وفق ما نصت عليه الفقرة ثانيا من المادة المذكورة لذلك فان وجود ‏وكلاء الإخراج هو بحكم القانون طالما كانوا مرخصين اما بغير ذلك فلا يقبل منهم التصريح ‏عن البضائع.‏

‏كيف تقيّم السيطرة الأمنية على المنافذ الكمركية في العراق، هل هي آمنة، أم أن بعض ‏المنافذ خارجة عن سيطرة الدولة، كما يشاع في الأحاديث؟ وما هي اقتراحاتكم للسيطرة ‏التامة على المنافذ؟

‏- لا يخفى على الجميع ان هنالك تدخلا من عدة جهات في عمل جميع المنافذ الحدودية فضلا ‏عن وجود شبهات فساد كبيرة تشوب عمل تلك المنافذ، الا انه وبقدر تعلق الأمر بالمنافذ ‏الجنوبية اجد مبالغة بخصوص وجود منافذ خارج سيطرة الدولة بشكل كامل لذلك فان الحل ‏الأمثل لمعالجة تلك الظاهرة هو تطبيق نظام (الاتمتة) اي تحويل عمليات إخراج البضائع ‏بصورة إلكترونية، بمعنى آخر يكون التصريح عن البضائع واكمال الإجراءات الكمركية ‏عليها سواء للاستيراد والتصدير بصورة إلكترونية.

‏هل هناك متهمون أجانب جرى إصدار أحكام بحقهم، وما هي أبرز جرائمهم؟‏

‏- عرضت على المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية العديد من القضايا التي تخص متهمين ‏اجانب وصدرت احكام بحقهم، وكانت البضائع من مختلف الأنواع بحيث شملت المواد ‏الغذائية والحيوانات والأدوية إضافة إلى المواد الإنشائية.‏

‏ما هي أبرز السلع التي يتم تهريبها إلى العراق أو تهريبها خارجه خلافا للقانون؟‏

‏- بخصوص المواد التي يتم تهريبها تشمل مختلف الأنواع لكن غالبيتها أدوات احتياطية ومواد ‏غذائية .‏ ‏

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أحاديث كثيرة حول تهريب سعات ‏الانترنت، هل يقع هذا ضمن اختصاص محكمتكم؟

‏- بخصوص تهريب سعات الإنترنت يخرج عن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الكمركية.".‏

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